قرار غريب من زيدان في تدريبات ريال مدريد

2020/06/07 | 11:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة شهدت تدريبات ريال مدريد قراراً غير معتاد من قبل المدرب زين الدين زيدان، الذي صمم بروفة عمل كاملة، بإقامة مباراة بين لاعبيه أقرب للواقع.وأقيمت المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الذي سيستضيف مباريات ريال مدريد الرسمية هذا الموسم، في نفس توقيت مباراة الفريق المقبلة ضد إيبار، كما ارتدى اللاعبون الزي الرسمي بالكامل باللونين الأبيض والأخضر وليس زي التدريبات المعتاد.ويستعد ريال مدريد لمباراته الأولى في الدوري الإسباني عقب العودة بعد طول غياب بسبب فيروس كورونا، يوم الإثنين 14 حزيران ضد إيبار، على ملعب الفريق ألفريدو دي ستيفانو.تشكيلة الفريق الذي كان يرتدي اللون الأبيض ضمت كلاً من:حراسة المرمى: كورتوا.خط الدفاع: كارفخال – فاران – ناتشو – ميندي.خط الوسط: كروس – مودريتش – خاميس رودريجز.خط الهجوم: أسينسيو – بنزيما – هازارد.بينما كانت تشكيلة الفريق الذي ارتدى اللون الأخضر كالتالي:حراسة المرمى: أريولا.خط الدفاع: خافي هيرنانديز – ميليتاو – راموس – مارسيلو.خط الوسط: كاسيميرو – فالفيردي – إيسكو.خط الهجوم: إبراهيم دياز – رودريجو – فينيسيوس.كما شارك لوكاس فاسكيز والبرازيلي الشاب راينيير جيسوس.وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاً منهما، وحقق الفريق الأبيض الفوز بركلات الجزاء.

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