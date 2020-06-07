هل سيكون كورونا هو الفيروس الاخير الذي يضرب البشر؟

2020/06/07 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر علماء من أننا خلقنا “بيئة مثالية” تساعد على انتقال الأمراض من الحياة البرية إلى البشر وانتشارها بسرعة في جميع أنحاء العالم.ويسرّع تدخل البشر في الطبيعة من حولنا من احتمالات وقوع ذلك.وتأتي هذه الفرضية من خبراء دوليين في … Readmore

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