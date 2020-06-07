محافظ النجف يعلن عن توجه لتغيير بعض مدراء دوائر المحافظة

2020/06/07 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، عن توجه لتغيير بعض مدراء دوائر المحافظة. وقال الياسري في تصريحات، “سيتم تغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وخصوصاً من مضى على تسنهم المنصب أكثر من أربعة سنوات فضلاً عمن لديهم ضعف بالأداء والعمل”. وأضاف، “حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على إعفاء وتغيير بعض المدراء بعد لقائنا به يوم […]

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