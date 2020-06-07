2020/06/07 | 11:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب مهدي تقي لـ / نينا / : الامريكان يريدون خروجا تدريجيا غير منكسر .. من كل العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 11:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب مهدي تقي لـ / نينا / : الامريكان يريدون خروجا تدريجيا غير منكسر .. من كل العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب مهدي تقي لـ / نينا / : الامريكان يريدون خروجا تدريجيا غير منكسر .. من كل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).