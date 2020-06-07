ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بسبب تغيُرات في أسعار الأصول

2020/06/07 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت، بشكل غير متوقع، احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، بسبب تغيرات في أسعار الأصول الصينية، رغم تراجع سعر صرف اليوان جراء مخاوف من تصاعد في التوتر الصيني – الأمريكي.ووفق بيانات البنك المركزي الصيني اليوم الأحد، زاد احتياطي النقد الأجنبي الصيني الأضخم في العالم بمقدار 10.233 مليار دولار في مايو، ليصل إلى 3.102 تريليون دولار.[…]

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