2020/06/07 | 11:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع جمعة عناد عن تكليف رئيس جديد لرئاسة أركان الجيش خلفاً لعثمان الغانمي الذي أصبح وزيراً للداخلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يعلن تكليف يار الله برئاسة أركان الجيش والشمري نائباً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يعلن تكليف يار الله برئاسة أركان الجيش والشمري نائباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).