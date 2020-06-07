إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

2020/06/07 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت مواجهات خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لهجوم شنه المستوطنون على بلدة عصيرة القبلية جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة “يتسهار” تواجدوا بالقرب من منازل المواطنين في الحارة الفوقا، يرافقهم حرس المستوطنة.وأضافت، أن المواطنين تصدوا للمستوطنين، قبل أن تحضر قوات العدو وتطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين.وفي […]

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