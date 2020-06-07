حقوق الانسان : وزارة الصحة باشرت بالحجر المنزلي للحالات البسيطة من المصابين بكورونا

2020/06/07 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

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أكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، ان وزارة الصحة باشرت بالحجر المنزلي للحالات البسيطة من المصابين بكورونا.

وطالب البياتي في بيان لجنة الصحة والسلامة بتوجه أمانة بغداد وكل الجهات المعنية في المحافظات، بآلية التعامل بشكلي علمي وصحي مع نفايات المصاب داخل البيت لمنع انتشار العدوى.

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