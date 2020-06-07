وزير الخارجية : حريصون على تعزيز العلاقات بين العراق والأردن خلال الفترة المقبلة

2020/06/07 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

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أعرب وزير الخارجية فؤاد حسين عن عن إعتزاز العراق بالأردن ملكاً وحكومة وشعبا مؤكداً حرصه وعمله الحثيث في المرحلة القادمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

بيان لمكتب وزير الخارجية أكد ان الأخير تلقى اتصالا هاتفياً من أيمن الصفدي ‏وزير الخارجية الأردني قدم فيه التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه مهام وزارة الخارجية العراقية، معربا عن أمله بتوسيع الجهود والعمل من أجل توطيد أواصر الصداقة والأخوة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين.

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