نائب عن واسط يحمل خلية أزمة المحافظة والقيادات الأمنية مسؤولية تقصيرهم بشأن كورونا

2020/06/07 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل النائب عن محافظة واسط سلمان الغريباوي، خلية ازمة المحافظة والقيادات الامنية مسؤولية تقصيرهم بشأن كورونا.

وقال الغريباوي ان الواجب الشرعي والاخلاقي يحتم الوقوف مع ابناء الشعب العراقي من اجل مساعدتهم والوقوف معهم لتخطي الخطر الكبير جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد..



وحمل رئيس خلية الازمة في واسط والقيادات الامنية في المحافظة ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة لتقصيرهم الواضح والكبير في عدم وضع الحلول المناسبة لتجنب المحافظة خطر انتشار هذا الوباء القاتل وكثرة الاصابات المتكررة واليومية وعدم وضع خطة أمنية تساهم في ايقاف تلك الاصابات من دون الضرر بالمواطن الفقير.

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