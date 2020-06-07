اللواء الثاني للحشد يدفن ٢٩ متوفيا بفايروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية

2020/06/07 | 11:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الاحد، عن دفن ٢٩ متوفيا بفايروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية في مقبرة وادي السلام الجديدة في النجف الاشرف، فيما بين ارتفاع غير مسبوق لإعداد المدفونين بجائحة كورونا.وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى باللواء عبد الحسن الحيدري، إن “عدد الجثامين التي وصلت خلال الساعات ٢٤ الماضية وصل ل(٢٩) جثمانا”، مبينا

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