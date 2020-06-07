2020/06/07 | 11:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد مجلس ادارة شركة دانة يوم الأربعاء المقبل اجتماعا للنظر في سير أعمال الشركة في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان.

وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة سوف يقوم بمناقشة تقرير نصف سنوي عن ميزانية الشركة و خطة العمل في الأشهر الباقية من العام الجاري، موقف سداد المستحقات من مصر و إقليم كوردستان في العراق، و النظر في مسائل اخرى الخاصة بأعمال الشركة، وفقا لبيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يشار إلى أن الشركة أعلنت في أبريل الماضي أنها تعتزم استخدام عوائد بيع أصولها في مصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار في سداد الصكوك المستحقة، وذلك في حال إتمام عملية البيع.

وأضافت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها ستقوم بالإفصاح بشكل رسمي عن أي مستجدات بخصوص المراجعة الاستراتيجية التي تجريها.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي تعليقاً على الأخبار المتداولة بخصوص عزمها استخدام عائدات بيع أصولها المصرية لسداد ما قيمته 397 مليون دولار قائمة من صكوكها.

وقالت "دانة غاز" في مطلع الشهر الجاري إن المُراجعة الاستراتيجية التي تجريها تتضمن بيع الأصول المملوكة لها في مصر، مؤكداً بذلك أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

وأكدت الشركة أن هذه المُراجعة مازالت قائمة ليأتي ذلك رداً على الخبر المتداول في وسائل الإعلام فيما يتعلق بخصوص تأجيلها البت في بيع أصولها في جمهورية مصر العربية.

ومنذ أيام، قالت مصادر مطلعة أن الشركة تنوي تأجيل البت في بيع أصولها في مصر بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن تفشي كورونا.

وخلال عام 2019، أظهرت النتائج المالية لشركة دانة غاز تحولها للربحية، مُقابل تكبد خسائر في عام 2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دانة غاز" تجتمع لبحث موقف سداد المستحقات من اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("دانة غاز" تجتمع لبحث موقف سداد المستحقات من اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).