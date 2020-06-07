محافظ صلاح الدين يقرر إعفاء عدد من مدراء الدوائر بالمحافظة

2020/06/07 | 11:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) ..قرر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، الاحد، إعفاء عدد من مدراء الدوائر بالمحافظة للنهوض بالواقع الخدمي.وقال بيان للمحافظة تلقت المستقلة نسخة منه.أن “محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل قرر إعفاء مدراء بلديات صلاح الدين وبلدية تكريت ومدير تعويضات المحافظة والشباب والرياضة”.واضاف البيان، ان “المحافظ قرر ايضا استبدال رئيس […]

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