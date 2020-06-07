القانونية النيابية تكشف عن الخلاف الوحيد بشأن قانون الانتخابات

2020/06/07 | 11:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر ، الاحد، عن تفاصيل الاجتماع السابق بين رؤساء الكتل السياسية واللجنة لتمرير قانون الانتخابات بشكل نهائي، مبينا ان الخلاف الوحيد هو تحديد المناطق المتنازع عليها.وقال خدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب في المدة الماضية مرر قانون الانتخابات بشكل كامل الا انه بحاجة الى بعض التوافقات […]

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