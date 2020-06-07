رسميًا.. الفريق يار الله رئيسًا لأركان الجيش العراقي وتكليف الشمري بمنصب جديد

2020/06/07 | 12:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأحد، عن تكليف رئيس جديد لرئاسة أركان الجيش خلفاً لعثمان الغانمي الذي أصبح وزيراً للداخلية.وقال عناد للوكالة الرسمية، إنه “تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله برئاسة أركان الجيش”.وأضاف أنه “تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائباً لقائد العمليات المشتركة”، مؤكدا أنه […]

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