ما علاقة “الخوف” بالإصابة بكورونا؟

2020/06/07 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن الإجهاد، والخوف من الإصابة بفيروس كورونا، يقلل من المناعة ويمكن أن يصبح محفزًا للمرض.وتحدث الأخصائي عن التجربة التي أجريت على جرذان المختبر.وفقا له، اتضح أن الحيوان الخائف يمرض أكثر ولفترة أطول من أقرانه الأكثر هدوءا.وقال الطبيب على قناة “روسيا 1”: “الإجهاد يفقدك هرموناتك، ولن يبقى لديك ما يكفي من […]

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