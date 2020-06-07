تعرف على تأثير نقص المغنيسيوم على نفسية الإنسان

2020/06/07 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤثر نقص العناصر الغذائية على صحة الصحة الجسدية، لكن يمكن أيضا لانخفاض مستويات بعض المعادن، أن يؤثر على الحالة النفسية الإنسان.وبحسب تقرير حديث لمجلة “بينك فيلا”، تعد مستويات معدن المغنيسيوم في الجسم مسؤولة عن درجة الشعور بالاكتئاب والقلق.وكشفت خبيرة التغذية بوجا ماخيجا، بعض المعلومات حول تأثير نقص المغنيسيوم في الجسم، مؤكدة أن هذا المعدن، بشكل […]

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