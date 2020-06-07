نائب عن القانون: ظروف العراق لا تسمح بمفاوضة واشنطن وهناك إشكال على أسماء الوفد

2020/06/07 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، الاحد (7 حزيران 2020)، إن ظروف العراق غير مؤاتية لا...





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