وفاة مصاب آخر بفيروس كورونا خلال عزله في مستشفى الديوانية

2020/06/07 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر طبي، الأحد (7 حزيران 2020) بتسجيل حالة وفاة لمصاب بكورونا، يرقد في العزل بمستشفى محافظة ال...





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