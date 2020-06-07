فرقة الامام علي تكشف أعداد من شاركت بدفنهم من المتوفين بكورونا وتتحدث عن ارتفاع كبير يوم أمس

2020/06/07 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

كشفت فرقة الامام علي القتالية والمتكفلة بدفن جثامين ضحايا فيروس كورونا، الأحد (7 حزيران 202...





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