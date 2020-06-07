2020/06/07 | 12:03 - المصدر: موازين
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى آسا في السليمانية: لدينا 47 مصابا 6 منهم في حالة حرجة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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