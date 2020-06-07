مستشفى آسا في السليمانية: لدينا 47 مصابا 6 منهم في حالة حرجة


مستشفى آسا في السليمانية: لدينا 47 مصابا 6 منهم في حالة حرجة
2020/06/07 | 12:03 - المصدر: موازين
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