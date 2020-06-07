قيادي تركماني: منحنا وزارة دولة قرار بريطاني استحقار لنا

2020/06/07 | 12:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبر القيادي التركماني محمد مهدي البياتي، اليوم الاحد، قرار البرلمان العراقي منح التركمان وزارة دولة بانه استحقار للمكون وقرار بريطاني.

قال البياتي لوكالة شفق نيوز، "نحن المكون الثالث بعد العرب والكورد ويجب منحنا استحقاقنا اسوة بالمكونات الاخرى ومحاولة ارضاء التركمان بوزارة دولة و 30 موظفا استحقار وليس استحقاق لمكون له ثقله السكاني والسياسي في البلاد".

ووصف البياتي، استحداث وزارة دولة للتركمان بأنه "قرار بريطاني وليس عراقي"، قائلا" نحن نساق للاعداء منذ سنين نشاء ام لا نشاء".

ووجه البياتي، انتقادة للكتل "الاسلامية الحاكمة"، لعدم تطبيقها معايير العدالة بما يخالف هويتها ومبادئها الداعية للعدالة والمساواة، مشددا على ضرورة منح التركمان استحقاقهم في الحكومة الحالية وانهاء التهميش المزمن لهم على مر الحكومات المتعاقبة.

وعدت عضو في اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق اليوم الاحد، استحداث وزارة جديدة "خطأ تشريعياً ومهنياً في الحكومة "بل هو بدعة".

وخوّل مجلس النواب يوم امس السبت الحكومة الاتحادية ياستحداث وزارة ليشغلها مرشح من المكون التركماني.

وصوت مجلس النواب، في وقت سابق امس السبت، على الحقائب السبع الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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