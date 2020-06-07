ايران تكشف عن حجم تجارتها الخارجية خلال العام الماضي

2020/06/07 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ان حجم التجارة الخارجية الايرانية بلغ 85 مليار دولار خلال العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) .واضاف “سيد مهدي مير اشرفي” اليوم الاحد خلال حضوره مجلس الشورى الاسلامي: بلغ حجم الصادرات خلال العام الماضي 135 مليون طن والاستيراد 35 مليون طن .وقال ان حجم التجارة الخارجية الايرانية بلغ […]

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