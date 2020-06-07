اصابة شرطي بهجوم ارهابي في ديالى

2020/06/07 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..أعلن مسؤول محلي في ديالى، الاحد، عن اصابة شرطي بهجوم ارهابي على طريق رئيسي شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية الوجيهية (20كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مركبة مدنية يستقلها 3 من افراد الشرطة تعرضت الى وابل من الرصاص على طريق بعقوبة- المقدادية قرب منطقة شيخ سعيد ما […]

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