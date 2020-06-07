مصدر بالسلامة الوطنية يوضح حقيقة الغاء استثناء الصحفيين من الحظر

2020/06/07 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نفى مصدر رسمي في اللجنة العليا للسلامة الوطنية, الاحد، الغاء استثناء الصحفيين من قرار حظر التجوال, مؤكدا ان الاستثناءت لم يطرأ عليها أي الغاء او إضافة.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما يشاع بشأن الغاء استثناء الصحفيين والإعلاميين من قرار حظر التجوال لاصحة له”.وأضاف المصدر، أن “قرارات الاستثناء التي […]

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