2020/06/07 | 12:09 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة للمتعاقدين في البتروكيمياويات بخور الزبير للمطالبة بصرف رواتبهم وتثبيتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 12:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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