بالفيديو | حرائق تلتهم أشجاراً وتطال قرى بقصف تركي في كوردستان

2020/06/07 | 12:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الأتراك ومقاتلي حزب العمال عن حرائق أو سقوط مدنيين ممن يقطنون في القرى الحدودية - صورة: كوردستان 24

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