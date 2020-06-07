2020/06/07 | 12:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة حسن التميمي، استحداث مراكز تخصيصة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، فيما أشار إلى تهيئة معرض بغداد الدولي.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، إنه “تم توجيه الكوادر الصحية في جانبي الكرخ والرصافة لتهيئة معرض بغداد الدولي والأقسام الداخلية لجامعة بغداد وأحد مقرات سرايا السلام للحجر وستكون جاهزة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: استحداث مراكز تخصصية جديدة للكشف عن كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: استحداث مراكز تخصصية جديدة للكشف عن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).