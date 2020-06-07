رئيس نادي نفط الجنوب: احمد راضي هو الاقرب لرئاسة اتحاد الكرة العراقي

2020/06/07 | 12:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع رئيس نادي نفط الجنوب محمد ولي، بأن يفوز النجم الدولي السابق احمد راضي، برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.وقال ولي في تصريح صحفي , إن “80‎%‎ من اعضاء الهيئة العامة لاتحاد الكرة مع الكابتن احمد راضي وانا على يقين بفوز احمد راضي برئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة”.وأضاف “انا صريح وصراحتي تغيض الكثيرين ولكن

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