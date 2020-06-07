المرشح الديموقراطي جو بايدن يجدد هجومه على ترامب و يتهمه بالفشل بأدارة البلاد

2020/06/07 | 12:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد الأمريكي.ويرى بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، أن ترامب فشل في الاستجابة لتحذيرات الخبراء بشأن … Readmore

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