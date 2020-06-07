"الكتاب الأبيض".. الصين تكشف للعالم سر نجاحها في دحر كورونا

2020/06/07 | 12:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في الصين فجر اليوم "كتابا أبيض" بشأن المعركة التي خاضتها البلاد ضد مرض فيروس كورونا المستجد تحت عنوان "مكافحة كوفيد-19..الصين تتحرك". وقد أرجع الكتاب نجاح الصين في التعاطي مع جائحة كورونا إلى عدة أسباب، أهمها اعتماد إستراتيجية "مراكز العلاج المؤقتة" للتعاطي مع الحالات الموبوءة، والاعتماد على الطب الصيني التقليدي الذي تم استخدامه في علاج 92% من الحالات. وذكر الكتاب الأبيض أن مراكز العلاج المؤقتة، أو ما يعرف بمستشفيات "فانغتسانغ"، تعد حلا مبتكرا رئيسيا حال دون تفشي كبير للوباء في الصين. وذكر الكتاب أن مدينة ووهان -منشأ الفيروس- قامت بتحويل الملاعب ومراكز المعارض إلى 16 مركزا مؤقتا للعلاج، حيث وفرت هذه المراكز حوالي 14 ألف سرير وتمكنت من قبول جميع الحالات الخفيفة. وأوضح أن هذا الإجراء ساعد في الحد من العدوى وانتقال الفيروس في المجتمعات السكنية ومنع الحالات الخفيفة من التفاقم. من ناحية أخرى، ذكر الكتاب الأبيض أن معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصل إلى أكثر من 94.3% في البر الصيني. وحتى نهاية مايو/أيار الماضي، تم الإبلاغ عن إجمالي تراكمي من 83017 حالة مؤكدة في البر الصيني، غادر منهم 78307 مصابين المستشفيات بعد شفائهم، بينما توفي 4634 شخصا بسبب المرض. وأوضح الكتاب أنه "تم تطوير مجموعة من بروتوكولات التشخيص والعلاج للطب الصيني التقليدي لتغطية العمليات الكاملة المتمثلة في الملاحظة الطبية، وعلاج الحالات الخفيفة والمعتدلة والخطيرة والحرجة، والتعافي". وأشار إلى أن أكثر من 90% من الحالات المؤكدة في مقاطعة هوبي، وهي المقاطعة الأكثر تضررا، تلقوا علاجات للطب الصيني التقليدي أثبتت فعاليتها. كما ذكر الكتاب أن السلطات وفرت العلاج الطبي المجاني لكل المرضى المصابين بالوباء. وقال إنه حتى 31 مايو/أيار الماضي، تمت تسوية الفواتير الطبية لـ58 ألف مريض عن طريق التأمين الطبي الأساسي، مع إجمالي نفقات بلغ حوالي 190 مليون دولار أميركي. وذكر الكتاب أن الصين تعتقد اعتقادا راسخا أنه إذا اتحدت جميع الدول وتعاونت من أجل تحقيق استجابة جماعية، سينجح المجتمع الدولي في التغلب على جائحة كورونا. وجاء في الكتاب أن العالم "سيتجاوز هذه اللحظة المظلمة في تاريخ البشرية إلى مستقبل أكثر إشراقا". ونوه بأن الصين "تنعي أولئك الذين توفوا والذين ضحوا بأرواحهم في المعركة، وتعبر عن أسمى تقديرها لأولئك الذين يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح، وتقدم الدعم المعنوي الحقيقي لأولئك الذين أصيبوا بالعدوى ويتلقون العلاج". يشار إلى أن الصين شهدت اليوم تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لمسافرين قادمين من الخارج، وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 83036، في حين ما زال عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4634.

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