بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد

2020/06/07 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد مجلس النواب العراقي، الأحد (7 حزيران 2020)، فقرات جدول اعماله للجلسة التي سيعقدها يوم غد الاثنين.وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة، تظهر جدول الأعمال، حيث اقتصر على فقرتين، الأولى مناقشة تقرير خلية الأزمة النيابية حول جائحة كورونا، والثانية مناقشات عامة.وكان البرلمان صوت، في جلسة عقدها يوم أمس السبت، على اكمال كابينة الكاظمي، وناقش عدداً من المواضيع، قبل أن يرفع الجلسة إلى يوم غد الاثنين.

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، الاحد (7 حزيران 2020)، إن ظروف العراق غير مؤاتية لاجراء مفاوضات مع واشنطن، في منتصف حزيران الجاري.

وذكر الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "هناك غموض في موقف الحكومة العراقي

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر أمني من محافظة النجف، الأحد (07 حزيران 2020)، بأن المتظاهرين في المحافظة طوقوا دار الضيافة فيها، وطالبوا باستقالة المحافظ، لؤي الياسري، ونائبه.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من المتظاهرين في مح

بغداد اليوم – بغداد

اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة بهار محمود، الأحد (7 حزيران 2020)، أن استحداث وزارة في حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لا أساس قانوني له.

وقالت محمود في بيان، إن "استحداث وزارة جديدة يعد خطأ

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