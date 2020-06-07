رئيس نادي: احمد راضي الاقرب لرئاسة اتحاد الكرة

2020/06/07 | 13:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توقع رئيس نادي نفط الجنوب محمد ولي، بأن يفوز النجم الدولي السابق احمد راضي، برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

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