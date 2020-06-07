العبودي: الخلافات على قانون الانتخابات قائماً ويجب إيقاف المتنمرين على الدولة

2020/06/07 | 13:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية، علي العبودي، استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على قانون الانتخابات.

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