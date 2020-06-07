مساعدة كبيرة لترامب تعتذر عن نشر مقطع عنصري

2020/06/07 | 13:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتذرت مساعدة كبيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن ترويج مقطع مصور مفعم بالعنصرية على «تويتر».وقالت مرسيدس شلاب، وهي من كبار المتحدثين باسم ترمب، إنها «تعتذر بشدة» عن إعادة بث شريط مصور على «تويتر» لرجل يمسك بمنشار آلي في تكساس ويصرخ في وجه محتجين مناهضين للعنصرية موجهاً لهم إهانة عنصرية.وقالت شلاب في رسالة […]

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