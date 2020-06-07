انتشار الضفادع السامة في فلوريدا

2020/06/07 | 13:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وسط تفشي فيروس كورونا والاحتجاجات ضد العنصرية، تواجه الولايات المتحدة أزمة جديدة لم تكن في الحسبان، حيث انتشر نوع من الضفادع الكبيرة السامة يعرف بـ”ضفدع القصب” جنوبي ولاية فلوريدا.انتشار الضفادع السامة في فلوريدافي تهديد حقيقي..زواحف عملاقة تكثر بأجزاء من فلوريدا وجورجيا وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن “هذا النوع من الضفادع يعيش […]

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