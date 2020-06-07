2020/06/07 | 13:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفى مصدر رسمي في اللجنة العليا للسلامة الوطنية، اليوم الاحد، الغاء استثناء الصحفيين من قرار حظر التجوال، مؤكدا ان الاستثناءت لم يطرأ عليها أي الغاء او إضافة.وقال المصدر، إن “ما يشاع بشأن الغاء استثناء الصحفيين والإعلاميين من قرار حظر التجوال لاصحة له”.وأضاف المصدر، أن “قرارات الاستثناء التي أصدرتها اللجنة العليا للسلامة الوطنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلامة الوطنية توضح حقيقة الغاء استثناء الصحفيين من الحظر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلامة الوطنية توضح حقيقة الغاء استثناء الصحفيين من الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).