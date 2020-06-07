وزارة النقل: استمرار حملات التعفير الواسعة لتطهير مرائب الدولة

2020/06/07 | 13:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية / الشركة العامة لأدارة النقل الخاص ، اليوم الاحد ، استمرارها بتنظيم حملات واسعة لتعفير وتطهير مرائب الدولة بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية والشمالية.وقال مدير عام الشركة السيدكريم الجابري في بيان تلقته “العهد نيوز” : استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي بتنفيذ […]

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