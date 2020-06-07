الصين تسجل 6 إصابات جديدة بـكورونا و5 حالات دون أعراض

2020/06/07 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.وقالت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الإلكتروني، إنه من بين الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء السبت، ست حالات لمسافرين قادمين من الخارج.وتم رصد حالة واحدة منقولة محلياً […]

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