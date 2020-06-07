مديرية المرور: إجراءات صارمة ستتخذ بحق المخالفين لإجراءات “كورونا”

2020/06/07 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت مديرية المرور العامة بإجراءات صارمة ستتخذ بحق المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وقال مدير عام المرور اللواء زهير الخفاجي في تصريح، اليوم الأحد، إن “المديرية ستتخذ إجراءات صارمة لردع المخالفين وخصوصا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا”.وأضاف، أنه “في غضون الأسبوع المنصرم تم فرض 80 ألف غرامة لمخالفي الإجراءات الوقائية والحظر الشامل في […]

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