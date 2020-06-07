التظاهرات تلتهب مجددا في المحافظات احتجاجا على توزير متهمين بالفساد

2020/06/07 | 13:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شهدت الديوانية والمثنى، الأحد، تظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بتوزير شخصيات متهمة بالفساد وإعادة استيزار فؤاد حسين في حكومة مصطفى الكاظمي.وقالت مصادر محلية لـ/المعلومة/، إن “العشرات من المتظاهرين قطعوا طريق قضاء الحمزة في محافظة الديوانية، اليوم، احتجاجا على توزير شخصيات متهمة بالفساد”.وأضافت المصادر، أن “المتظاهرين اعلنوا أن التظاهرات ستكون بمرحلتين، الاولى صباحية يخوض […]

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