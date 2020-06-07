2020/06/07 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلف وزير الدفاع جمعة عناد رئيسا جديدا لأركان الجيش خلفاً لعثمان الغانمي الذي أصبح وزيراً للداخلية.

وأكد وزير الدفاع في تصريح، تكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله برئاسة أركان الجيش.

وأضاف أنه “تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائباً لقائد العمليات المشتركة”، مبينا أنه تم الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة على التكليفين.

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد أصدر امراً بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية.

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