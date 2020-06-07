حسين في اول تصريح بعد تسنمه الخارجية: سنمضي بعلاقات تحقق مصالح العراق

2020/06/07 | 13:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجيّة الجديد فؤاد حسين، في اول تصريح له بعد تسلّمه مهامّ منصبه أن وزارته ستمضي ببناء علاقات متوازنة تحقق مصالح العراق.

وقالت وزارة الخارجيّة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه جرت اليوم، مراسم تسليم منصب وزير الخارجيّة إلى فؤاد حسين بحُضُور وزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم ووكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر.

وعقب ذلك أكد الوزير، بحسب البيان، أنّ الوزارة ستمضي باتجاه تعزيز علاقات مُتوازنة مبنيّة على تحقيق مصالح العراق، وتحقيق تطلّعات شعبنا، وتنفيذ ما يتعلق بالسياسة الخارجيّة ضمن المنهاج الحكوميّ.

وصوت مجلس النواب، امس السبت، على منح الثقة لمرشحي 7 وزارات كانت شاغرة في حكومة الكاظمي، بينهم فؤاد محمد حسين بكي وزيراً للخارجية.





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