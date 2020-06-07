المرور العامة: إجراءات صارمة بحق المخالفين لإجراءات الوقاية

2020/06/07 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت مديرية المرور العامة بإجراءات صارمة ستتخذ بحق المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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