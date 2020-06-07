750 الف فرصة عمل

2020/06/07 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقولُ الشاعرُ الكبيرُ محمود درويش " عندما تفرغُ اكياس الطحين - يصبحُ البدرُ رغيفا في عيوني "

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