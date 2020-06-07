صدمة ركود القطاع السياحي تطول أقصى أركان العالم وتهدد نشاطا قيمته 1.7 تريليون دولار

2020/06/07 | 13:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة من الممكن أن تصل تداعيات صدمة ركود قطاع السياحة، الذي يمثل 10 في المائة، من الاقتصاد العالمي، إلى أقصى أركان العالم، ففي كل مرة يقوم فيها أي شخص برحلة، يكون لهذه الرحلة تأثير تعاقبي يتعلق بالاستهلاك.ويوجه ذلك تأثير ما يتم إنفاقه في الرحلة نحو شركات الطيران، والفنادق، والمطاعم، وسائقي سيارات الأجرة، […]

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