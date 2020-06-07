2020/06/07 | 13:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن مقطع تظهر فيه وهي تضحك خلال إقامة صلاة زفاف لإحدى صديقاتها في إحدى الكنائس.وشاركت الفنانة اللبنانية المعروفة الفيديو مع جمهورها، مبينة أنه من حفل زفاف إحدى صديقاتها العام الماضي، حيث كانت تقف عرابة ” إشبينة ” أساسية لها.وظهرت نادين في الفيديو في موقف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: ضحك مستمر “يباغت” ملكة جمال لبنان نادين نسيب اثناء الصلاة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: ضحك مستمر “يباغت” ملكة جمال لبنان نادين نسيب اثناء الصلاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).