المستشار المالي لرئيس الوزراء يكشف عن السعر المتوقع لبرميل النفط في موازنة 2020


المستشار المالي لرئيس الوزراء يكشف عن السعر المتوقع لبرميل النفط في موازنة 2020
2020/06/07 | 13:22 - المصدر: NRT عربية
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