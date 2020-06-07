2020/06/07 | 13:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ناشد ابناء شريحة الكورد الفيليين، الاحد، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واعضاء مجلس النواب، بانصافهم من التهميش الذي مارسته الحكومات السابقة ومنحهم وزارة دولة تتابع شؤونهم وتمثلهم بشكل "حقيقي".

وقال بيان لشريحة الكورد الفيليين، ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في الوقت الذي يتطلع فيه أبناء شريحة الفيليين الى انصافهم وتمكينهم من المشاركة السياسية مطالبين بالوفاء بتعهد الحكومة العراقية بقرارها المرقم 426 لسنة 2010 وبمصادقة مجلس النواب العراقي بقراره المرقم 18 لسنة 2011 تكييفا قانونيا مستندا لما اقرته المحكمة الجنائية العراقية العليا بقرارها المؤرخ في 29 /11 /2010 باعتبار ما تعرض له الكورد الفيليون جريمة أبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس ولدورهم النضالي وما قدموه من تضحيات جسام دفاعا عن وطنهم العراقي بوصفهم شريحة اصيلة واسوة بباقي الشرائح الاصيلة من أبناء العراق، فاننا نأمل ونتوقع خيرا من حكومة مصطفى الكاظمي بأنصاف الفيليين بعد سنوات طويلة من تعمد الاقصاء والتهميش الذي مارسته الحكومات السابقة وبارادة سياسية غير منصفة".

واضاف، "نحن إذ نتوقع خيرا من اشراك المكونات الوطنية العراقية كافة في التمثيل السياسي وفي إدارة مؤسسات الدولة فإننا لا نريد امتيازا على غيرنا من المكونات وانما ندعو أعضاء مجلس النواب، ورئيس الحكومة المكلف بضرورة توخي المساواة والعدل والانصاف؛ وان يكون للكورد الفيليين وزارة دولة تتابع شؤونهم وتمثلهم تمثيلا حقيقيا وفاعلا على المستويين السياسي والحكومي وهم الأكبر مساحة في الساحة السياسية العراقية وعددا من غيرهم من الشرائح، فضلا عن تضحياتهم الجسام وابادة عشرات الآلاف من خيرة شبابهم وتصديهم ببسالة للأنظمة الشوفينية والعنصرية التي تعاقبت على حكم العراق".

جدير بالذكر، ان مجلس النواب العراقي خوّل يوم امس السبت الحكومة الاتحادية باستحداث وزارة ليشغلها مرشح من المكون التركماني، فيما صوت على الحقائب السبع الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكورد الفيليون يناشدون رئاستين ويطالبون بإنصافهم بوزارة على غرار التركمان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكورد الفيليون يناشدون رئاستين ويطالبون بإنصافهم بوزارة على غرار التركمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).