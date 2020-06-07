السفير الإيراني في بغداد يتلقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية

2020/06/07 | 13:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد التقى السفير الايراني في العراق، إيراج مسجدي، اليوم الاحد، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، فيما أكدا على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين.وذكرت السفارة الإيرانية، في بيان، أن "سفير الجمهورية الإسلامية في العراق، إيراج مسجدي، التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، لتهنئته على انتخاب کوزير جديد".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث التعاون بين البلدين في مجال العمل والشؤون الاجتماعية، وشدد الوزير على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين واستخدام العراق لخبرة الجانب الإيراني في العمل والشؤون الاجتماعية".بدوره اعرب السفیر الإیراني عن "امنياته بالنجاح للحكومة العراقية الجديدة"، مؤكدا "استعداد بلاده لأي تعاون وتطوير للعلاقات مع العراق خلال فترة الحكومة الجديدة".

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